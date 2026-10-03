غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.. بالقانون

حدد قانون حماية المنافسين، عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.



وكان قد أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع إلزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة وعدم بيع الخبز بأسعار أعلى من المحددة أو طرح أرغفة بأوزان أقل.

وشدد وزير التموين على استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة ومديريات التموين بمختلف المحافظات، لمتابعة مدى التزام المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة.

ووجه وزير التموين الدكتور شريف فاروق قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بزيادة معدلات المرور والتفتيش على المخابز، والتأكد من عرض أسعار وأوزان الخبز بصورة واضحة أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم التهاون مع المخالفات المتعلقة ببيع الخبز السياحي والفينو بأزيد من الأسعار المقررة أو نقص الأوزان، مشيرة إلى استمرار أعمال الرقابة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الخبز وحماية حقوق المستهلكين.

وطالبت الوزارة أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالالتزام الكامل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، وإعلان الأسعار والأوزان المعتمدة داخل المخابز بشكل واضح.

أسعار الخبز السياحي 2026

-رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: جنيهين.

-رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.

-رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الخط الساخن 16528، أو الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588.