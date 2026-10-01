ضبط 36 مخالفة تموينية بإسنا.. محاضر لمخابز تبيع «الخبز السياحي» بأزيد من السعر وتنتج أرغفة ناقصة الوزن

شنت إدارة تموين إسنا جنوب الاقصر حملة رقابية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة بدائرة مركز ومدينة إسنا، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب في الأسعار والأوزان والمواصفات.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وتوجيهات عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا، بمشاركة المنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة، والمفتشين محمد عبد الرحيم وحسن محمد سليم، حيث جرى المرور على عدد من المخابز والأسواق والمحلات العامة بنطاق المركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرًا ومخالفة تموينية، تنوعت بين مخالفات خاصة بالأسعار والأوزان والمواصفات والتراخيص والاشتراطات الصحية والتشغيل.

وشملت المخالفات تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية لبيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وعدم وجود قائمة تشغيل، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل.

وأكدت إدارة تموين إسنا استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بدائرة المركز، للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.