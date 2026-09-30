محافظ الأقصر يتابع أعمال الرصف وتجهيزات الموسم السياحي

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاربعاء، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال الرصف الجارية عقب الانتهاء من مشروع رفع كفاءة شبكات المرافق بعدد من المناطق الحيوية بمدينة الأقصر.

وتضمنت جولة محافظ الأقصر، تفقد الأعمال الجارية بميدان صلاح الدين ومنطقة المنشية، حيث تابع أعمال الرصف الجارية بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة السرعة في إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة العالية، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لضمان عدم التعارض وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والزائرين.

كما شملت الجولة التفقدية متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية المواجهة لبوابة مطار الأقصر الدولي، للوقوف على أعمال التجميل والصيانة بها لإظهار الواجهة الأولى للمدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق أمام السائحين والزوار.

كما تضمنت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال رفع الكفاءة وصيانة ودهان أعمدة الإضاءة بطول كورنيش النيل، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها المحافظة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة السياحية.