الخارجية الروسية: زيلينسكي يسعى لهدنة لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنّ تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الأمم المتحدة بشأن الرغبة في السلام هدفها الحصول على هدنة لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنّ محاولات كييف إثارة مسألة القرم عبر ما يسمى منصة القرم تؤكد غياب الرغبة في السلام والتركيز على المواجهة، مؤكدة، أنّ أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية تعد أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا.

يهدد بعواقب خطرة

قال الكرملين أن روسيا رصدت تصريحات متطرفة من الغرب بشأن خطط لحصار كالينينجراد، وهو الأمر الذي يهدد بعواقب خطرة.



