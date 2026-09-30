سقوط أدمن صفحة بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية بمقابل مادى.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – عدد من الأسلحة البيضاء والأدوات متعددة الإستخدامات ) ، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الأسلحة البيضاء لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





