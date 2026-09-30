أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية تحركت صباح اليوم ضمن القافلة رقم 287 من "زاد العزة" من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وأوضح قاسم، أن القافلة تضمنت نحو ألف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 650 طناً من المنتجات والمشتقات البترولية، بينها الغاز والبنزين والسولار، لتلبية احتياجات المرافق الحيوية والمستشفيات في قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 600 طن من المستلزمات الطبية.

وأضاف أن جزءاً من الشاحنات عاد إلى الأراضي المصرية، فيما منعت القوات الإسرائيلية عبور دفعة جديدة من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في مصر، ما يزيد من حدة الأزمة الطبية في القطاع، حيث يحتاج أكثر من 20 ألف فلسطيني إلى العلاج خارجه.