مشهد يثير الذعر.. سيدتان تحفران حفرة وتدفنان طفلًا رضيعًا وسط مطالبات بالتحقق من الواقعة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من القلق، يظهر سيدتين في أحد الأماكن غير معلومة الموقع، حيث تبدو إحداهما وهي تحمل طفلًا رضيعًا، بينما تقوم الأخرى بالحفر في أرض ترابية.

وأظهر الفيديو قيام السيدتين بوضع الطفل داخل الحفرة التي جرى حفرها بالأرض، ثم تغطيته بالتراب، في مشهد أثار تساؤلات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة ما ظهر في المقطع وملابساته.

ولم يتضح حتى الآن مكان تصوير الفيديو، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن هوية السيدتين أو حقيقة الواقعة، وما إذا كان المقطع قد جرى تصويره داخل مصر أو خارجها.

وجاء تداول الفيديو ضمن مبادرة تطهير المجتمع، بقصد التبليغ عنه لوحدات الرصد والمتابعة، والعمل على التحقق من محتواه والوقوف على حقيقة الواقعة التي يوثقها.

وطالب متداولو المقطع بفحص الفيديو والتأكد من ملابساته، خاصة أن المشاهد المتداولة أثارت حالة من الخوف والقلق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة عدم الجزم بحقيقة الواقعة أو مكانها قبل التحقق من المعلومات المتداولة.

كما دعا ناشرو الفيديو إلى مشاركة المقطع والإبلاغ عنه لوحدات الرصد والمتابعة، للمساعدة في الوصول إلى حقيقة ما ظهر فيه وتحديد مكان تصويره، في ظل عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن حول الواقعة.