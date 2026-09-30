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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 16 ألف طن بضائع و956 شاحنة و149 سيارة، بالإضافة إلي وصول وسفر 7060 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 6 سفن و5 آلاف طن بضائع و 410 شاحنات و 114 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن و11 ألف طن بضائع و 546 شاحنة و35 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS EXPRESS، وBRIDGE، بينما غادرته 3 سفن وهي ALCUDIA EXPRESS ، والحرية2 وأمل؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 6 آلاف طن بضائع و387 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "الحسين، وسينا، وآور وآيلة" .

المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

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