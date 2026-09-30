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سفير مالطا لشيخ الأزهر: جهود فضيلتكم في تعزيز الحوار بين الأديان محل احترام وتقدير عالمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفير مالطا لشيخ الأزهر: جهود فضيلتكم في تعزيز الحوار بين الأديان محل احترام وتقدير عالمي

خلال استقبال شيخ الأزهر لسفير مالطا
خلال استقبال شيخ الأزهر لسفير مالطا
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، معالي السفير أندريه سبيتيري، سفير مالطا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات.

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وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يقدم منحًا دراسية لأبناء المسلمين من مختلف أنحاء العالم، للالتحاق بجامعة الأزهر ودراسة العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب العلوم التطبيقية، مضيفا فضيلته: «نستقبل الأئمة من حول العالم للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفقًا لبرامج أكاديمية متخصصة أعدها نخبة من أساتذة الأزهر وكبار علمائه، لصقل مهارات الأئمة في تفنيد الأفكار المتشددة والمغلوطة حول منهج الإسلام في التعامل مع الآخر، وقضايا المرأة، وغيرها من القضايا المعاصرة».


من جانبه، أعرب سفير مالطا عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر ووجوده في هذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا تقديره لجهود فضيلته في تعزيز الحوار بين الأديان، مصرحا: «جهود فضيلتكم في تعزيز الحوار بين الأديان، وتوقيعكم لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية مع قداسة البابا فرنسيس الراحل، هي محل احترام وتقدير عالمي، ومالطا تعتز بهذه الجهود، انطلاقًا من دعمها للحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة السلام العالمي والتعايش».

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