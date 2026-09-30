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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر عن هجوم 100 إسرائيلي على قرية جالود الفلسطينية: يجب التحرك الدولي للحفاظ على هُوية الأرض

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
إيمان طلعت

علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على ما شهدته الضفة الغربية المحتلة، فجر أمس الثلاثاء، من تصعيد جديد في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث تعرضت بلدتا جالود جنوب نابلس والمغير شرق رام الله لسلسلة هجمات عنيفة أسفرت عن إحراق منازل ومركبات فلسطينية، وتخريب ممتلكات خاصة، وكتابة شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل، في مشهد يعكس استمرار تصاعد عنف المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال.

مرصد الأزهر يستنكر هجوم 100 إسرائيلي على قرية جالود الفلسطينية

وأوضح المرصد: ففي بلدة جالود جنوب نابلس، هاجمت مجموعات كبيرة من المستوطنين منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأضرمت النيران في عدد من المباني والمركبات، وذلك بعد ساعات من عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها الذي كانت قد أُجبرت على مغادرته سابقًا بفعل اعتداءات المستوطنين المتكررة. ووفق ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، فقد أدى الهجوم إلى إحراق منزلين بشكل كامل وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات.

وأضاف المرصد في بيان: وفي اعتراف لافت، أقرت قوات الاحتلال بأن أكثر من 100 مستوطن داهموا القرية، موضحًا أن المعتدين أحرقوا مباني ومركبات فلسطينية وأغلقوا طرقًا، كما أقر الاحتلال بأن العائلة الفلسطينية التي كان من المقرر أن تعود إلى منزلها لم تتمكن من ذلك بسبب أعمال العنف التي نفذها المستوطنون.

مرصد الأزهر الأزهر هجوم 100 إسرائيلي على قرية جالود الفلسطينية وقف التهجير

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