مفاجأة.. شوبير يكشف موقف الزمالك من رحيل أحمد فتوح بعد زيادة العرض الليبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف نادي الزمالك من رحيل أحمد فتوح، في ظل العرض الليبي المقدم للحصول على خدمات اللاعب، موضحًا أن إدارة النادي لن توافق على بيع لاعبي الفريق مع وصول أي عروض مالية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «موضوع أحمد فتوح وبيع العرض الليبي، هل فتوح مكمل ولا رايح ليبيا بعد زيادة العرض؟ وهل الزمالك كل ما يجيله عرض هيبيع اللعيبة واحد ورا التاني؟ لأ، الزمالك مش هيعمل كده».

وأضاف: «فتوح هيتباع لو جاب مبلغ واو، لكن أرقام زي 700 ألف أو 500 ألف والحاجات دي؟ أنا أرفض».

وتابع: «خد عندك مثلاً حسام عبد المجيد، ده آخر عقده والراجل ما جددش ولا عمل حاجة، وصمم على الرحيل، فالنادي قالك: أهو مليون ونص من هنا على كام من هنا، فالدنيا تمشي معاه بشكل ما».

وأوضح شوبير أن موقف أحمد فتوح يحتاج إلى حسابات دقيقة من جانب إدارة الزمالك، خاصة أن عقد اللاعب يدخل موسمه الأخير، قائلًا: «تيجي تقول لي: يا كابتن، ما هو فتوح دي آخر سنة ليه السنة دي، ممكن يمشي ببلاش بعدين؟ هقول لك هنا بقى يجي دور الزمالك؛ إنه لازم يكون شاطر وبارع في التفاوض».

واختتم: «لازم تاخد أعلى مكسب ممكن وتتأكد.. بس برضه، هل لو فتوح قعد لآخر السنة ممكن يعمل لك مشاكل ويقولك كلام تاني، ويكون ماضي أصلاً لنادي تاني لموسم جديد ومستفدش النادي بالمبلغ؟ دي نقطة محتاجة نقاش وتفكير كويس».