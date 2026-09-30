قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الألماني عن مستقبل العلاقات مع مصر: استثمارات جديدة وتعاون في التعليم والنقل
وكيل دفاع النواب: الإجراءات الجنائية يحتاج قدرًا من التقنيات الحديثة للمحاكم والنيابات
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية
«شكرا للنشامى».. إشادة واسعة في مصر والأردن بنجاح إنقاذ وإعادة ساق شاب مصري
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين في اتحاد أسواق المال العربية
تراجع مفاجئ للدولار اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أمس.. وصل لكام في 13 بنكًا
رئيس تشريعية النواب يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموقف الحبس الاحتياطي
وكيل تشريعية النواب: مشروع تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قدم بطريقة دستورية
الخبز السياحي أمام اختبار التكلفة.. هل ترتفع الأسعار بعد طلب المخابز؟.. التموين ترد
عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"
للوصول إلى رقم 100.. إمام عاشور على أعتاب رقم قياسي مع الأندية والمنتخب
بداية من غدٍ.. الداخلية تعلن إحراءات التراخيص الجديدة بجميع وحدات المرور| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لـ 7 أكتوبر| تأجيل محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في مشاجرة كافيهات المقطم

إسماعيل دولار
إسماعيل دولار
مصطفي رجب

أجلت محكمة جنح المقطم محاكمة إسماعيل دولار وأخرين في واقعة مشاجرة كافيهات المقطم، لجلسة 7 أكتوبر.

تفاصيل القضية 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام إسماعيل دولار وآخرين بالبلطجة، أقوال محمد مكرم، صاحب محل، والذي قال إنه مستأجر للمحل من إحدى الشركات.

وأوضح أمام النيابة أن العلاقة بينه وبين الشركة إيجارية، وأن قيمة الإيجار وفقًا للعقد تبلغ 35 ألف جنيه شهريًا، بزيادة سنوية قدرها 10%، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يسدد الإيجار نقدًا بمقر الشركة أو عن طريق التحويل البنكي عبر تطبيق «إنستاباي».

وأضاف أن الخلاف بدأ قبل نحو عام ونصف، عندما طالب، رئيس مجلس إدارة الشركة، بزيادات إضافية على القيمة الإيجارية، شملت مبالغ للصيانة بأثر رجعي وزيادة تتجاوز نسبة الـ10% المتفق عليها، إلى جانب مبالغ أخرى متعلقة بالكهرباء، مؤكدًا أنه كان يسدد بعض المبالغ خشية قطع الكهرباء والخدمات عن المحل.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا أخبره بأن الشركة ستتوجه إلى منطقة زون 4 وزون 5 برفقة شخص يُدعى إسماعيل دولار، لقطع الكهرباء عن المحلات، فاتفق المستأجرون على التجمع بالمكان.

وقال إنه عند وصوله إلى زون 5، كانت الشرطة قد حضرت وألقت القبض على إسماعيل دولار ومن كانوا برفقته، موضحًا أنه تعرف من خلال مقطع مصور على شخص يرتدي قميصًا كحليًا، قال إنه يُدعى إسلام، بينما لم يتعرف على باقي الأشخاص الظاهرين في الفيديو.

وبحسب أقواله، فقد حضر إسماعيل دولار برفقة المجموعة إلى المحلات بهدف قطع الكهرباء، لإجبار أصحابها على دفع الزيادات التي تطالب بها الشركة، والتي أكد أنها غير منصوص عليها في العقود.

وعن سبب الاستعانة بإسماعيل دولار، قال إنه لا يعلم ما إذا كان يعمل لدى الشركة، لكنه ذكر أن شهرته – بحسب قوله – بالبلطجة جعلت أصحاب المحلات يشعرون بالخوف عند علمهم بحضوره، معتبرًا أن الهدف كان إرهابهم لإجبارهم على دفع المبالغ الإضافية.

وأكد أنه لم يشاهد بنفسه ما إذا كان المتهمون يحملون أسلحة، لكنه سمع بوجود ميكروباصين وعدد من الأشخاص والحراس برفقة إسماعيل دولار، قبل أن يغادروا عقب حضور الشرطة.

وأوضح أن المحول الكهربائي الظاهر في مقطع الفيديو تابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأنه يغذي المحلات الموجودة بالمنطقة والطريق الخارجي، ولا يغذي المنازل، مضيفًا أن قطع التيار أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المحلات قبل إعادتها مرة أخرى.

ونفى تعرض محله لتلفيات خلال الواقعة، لكنه تحدث عن وقائع سابقة قال إنها تمثلت في تلقيه اتصالات من موظفة بالشركة تدعى «شيماء»، كانت تخبره بقطع الكهرباء إذا لم يسدد الزيادات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه كان يفاجأ بانقطاع التيار بالفعل، ما يضطره إلى دفع المبالغ لإعادة تشغيل المحل.

وأضاف أنه توقف عن دفع الزيادات التي وصفها بالمبالغ فيها، خاصة مع وجود مستحقات مالية له لدى الشركة، على حد قوله، مؤكدًا أن قطع الكهرباء تسبب له في أضرار وخسائر مرتبطة بتوقف نشاط المحل.

جنح المقطم محكمة جنح المقطم المقطم مشاجرة كافيهات المقطم اسماعيل دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

مندوبة توصيل

مفاجأة داخل طلب توصيل| عميل يمنح مندوبة 500 جنيه بعد تأخرها.. ما القصة؟

سكن لكل المصريين

مفاجأة بشأن تأمين شقق «سكن لكل المصريين 9».. كيف تسترد المبلغ بالكامل؟

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد