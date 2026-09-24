محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر.. في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في خلية مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول وآخرين بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين في القضية لتلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين اتهامات بتمويل الإرهاب.