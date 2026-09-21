قرار عاجل في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، حجز الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم في القضية رقم 20072 لسنة 2026 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 3529 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.