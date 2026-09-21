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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكثر من 30 جنسية في ضيافة مدينتي.. انطلاق جولة التطوير الآسيوية للجولف غدا

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

تنطلق غدًا الثلاثاء، أولى بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف «Asian Development Tour» من نادي مدينتي للجولف، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين من مختلف أنحاء العالم، في حدث دولي جديد يعزز حضور مصر على خريطة رياضة الجولف العالمية، ويدعم مكانتها كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الدولية.

وأعلن الاتحاد المصري للجولف ان منافسات البطولة تقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها 125 ألف دولار، على أن تتبعها البطولة الثانية ضمن جولة التطوير الآسيوية خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 250 ألف دولار للبطولتين.

وتشهد منافسات البطولتين ضمن سلسلة جولف مصر بمشاركة لاعبين من أكثر من 30 جنسية، بما يجمع بين نخبة من المحترفين أصحاب الخبرات والمواهب الصاعدة، في منافسات قوية تعكس الطابع الدولي للجولة، وتوفر فرصة مهمة للاعبين المصريين والعرب للاحتكاك بمستويات عالمية من المنافسة.

وتستضيف منافسات البطولتين ملاعب نادي مدينتي للجولف، الذي سبق له استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى، من بينها بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بالتعاون مع جولة التطوير الآسيوية، إلى جانب استضافة بطولة «Asian Tour» العالمية عام 2022، بما يعكس جاهزية النادي لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية وفق أعلى المعايير.

وتأتي استضافة جولة التطوير الآسيوية مجددًا في مصر في إطار جهود الاتحاد المصري للجولف لتوسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بمستوى اللاعبين المصريين، من خلال إتاحة فرص أكبر للمنافسة والاحتكاك باللاعبين الدوليين، إلى جانب توظيف البطولات الكبرى في الترويج لمصر كوجهة رياضية وسياحية عالمية.

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