إحنا في مصيبة.. صدمة داخل بيراميدز بسبب رمضان صبحي: فقدنا أصلا من أصول النادي

كشف نادي بيراميدز عن موقفه من أزمة إيقاف لاعبه رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، على خلفية قضية المنشطات، بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من اللاعب ضد قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

ونقل الناقد الرياضي محمد الجزار، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، موقف بيراميدز من الأزمة، حيث قال: «فقدنا أصلًا من أصول النادي.. إحنا في مصيبة وربنا يكون في عون رمضان صبحي».

وأضاف أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز أصبح لاغيًا قانونيًا عقب صدور قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، وهو ما يضع النادي واللاعب أمام تداعيات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد نظر استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب.

وخلص حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة تتعلق بالتلاعب في عينة فحص المنشطات، مع الإشارة إلى أن العقوبة ارتبطت بسلامة العينة وإجراءات الفحص، وليس بثبوت تناول مادة محظورة، وفقًا لما ورد في حيثيات القضية.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

وبحسب ما أوردته مصادر صحفية عن تفاصيل القضية، بدأت الأزمة بعدما أظهر تحليل العينة وجود اختلاف في مكوناتها وكثافتها عن البول البشري، ما أدى إلى فتح تحقيق بشأن احتمال التلاعب بالعينة.

ومع استمرار العقوبة بعد رفض الطعن، يواجه رمضان صبحي تداعيات كبيرة على مستقبله الكروي، بينما يترقب موقف نادي بيراميدز النهائي من وضع اللاعب وعقده خلال فترة الإيقاف.