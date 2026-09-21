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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: رمضان صبحي ضحية عدم الفهم.. وأتمنى من بيراميدز نظرة مختلفة للاعب

رمضان صبحي
رمضان صبحي
علا محمد

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن أزمة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد تأييد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، مؤكدًا دعمه للاعب وتمنيه السلامة والتوفيق له ولأسرته خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي ضحية عدم الفهم، القرار اتأكد بالإيقاف 4 سنوات، ولكن نتمنى من مسؤولي بيراميدز نظرة مختلفة للاعب».

وأضاف: «نتمنى السلامة والتوفيق لرمضان صبحي وللأسرة بالكامل في الفترة الجاية، ورمضان لاعب موهوب ومن أهم مواهب الكرة المصرية».

وكانت أزمة رمضان صبحي قد شهدت تطورات بعد صدور قرار بإيقافه لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات، في الوقت الذي يترقب فيه اللاعب وفريقه الخطوات القانونية المقبلة بشأن القرار.

الإعلامي سيف زاهر سيف زاهر رمضان صبحي أزمة رمضان صبحي بيراميدز

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