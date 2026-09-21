إبراهيم فايق لرمضان صبحي: المحنة وراها خير كبير

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن تعاطفه مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، في ظل الأزمة التي يمر بها، مؤكدًا أنه يتمنى له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وأن تتحول محنته إلى بداية لمرحلة جديدة في حياته.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي بيمر بابتلاء صعب جدًا، لكنه نجا من ابتلاء أصعب منه، ولو أنا مكانه هحمد ربنا وأصبر وأرضى، وأجهز نفسي لمرحلة جديدة في حياتي».

وأضاف فايق: «أنا مش بس متعاطف مع رمضان، أنا بحبه جدًا على المستوى الشخصي والإنساني، وبتمنى له كل التوفيق».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ممكن تكون المحنة دي وراها خير كبير هو لسه مش عارفه»، متمنيًا أن يتجاوز رمضان صبحي الفترة الحالية، ويبدأ مرحلة جديدة خلال مسيرته.