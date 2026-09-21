شبانة يكشف ما تناوله رمضان صبحي قبل عينة المنشطات: شباب كتير بتاخده

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، اتخذ بعض الخطوات الخاطئة التي أثرت بشكل كبير على مسيرته، مشيرًا إلى أن إيقافه جاء بسبب التلاعب في العينة وليس بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "عند ذهاب لجنة المنشطات للحصول على عينة من رمضان صبحي، كان هو واخد حاجة وكان خايف ومخضوض، وبدل العينة بمياه من الحمام".

وأضاف: "اللي كان واخده رمضان صبحي لا يظهر في عينة المنشطات، وطبيب بيراميدز عندما علم قال له إن دي لا تظهر في المنشطات، فخلاه يعمل عينة أخرى، ودي اللي ظهرت إنها سلبية".

وتابع: "ما حصل عليه رمضان صبحي شباب كتير بتاخده، وهو اتوقف 4 سنوات بسبب اللعب في العينة، وليس لحصوله على المنشطات".

وفي نفس السياق كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقف النادي من رمضان صبحي، لاعب الفريق، بعد رفض الطعن المقدم منه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات، وتأييد العقوبة التي تقرر أن تستمر حتى عام 2029.

أول رد فعل من بيراميدز على إيقاف رمضان صبحي



وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن موقف النادي بات واضحًا في ظل القرار الصادر بحق اللاعب، موضحًا: «الأمر أصبح خارجًا عن إرادة النادي، ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن استمرار التعاقد مع اللاعب بعد صدور الحكم لا يكون ممكنًا، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ العقد».



وأضاف: «نقدر ونحترم مسيرة رمضان صبحي، ونعتبره واحدًا من أبناء النادي، لكن القرار الصادر بحقه يفرض قيودًا تمنعه من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم أو الرياضة خلال فترة الإيقاف».

وأوضح المصدر أن العقوبة لا تقتصر على المشاركة في المباريات، وإنما تمتد إلى التدريب داخل منشآت النادي أو ممارسة أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، مشددًا على أن مخالفة القرار قد تعرض اللاعب لعقوبات إضافية من الجهات الرياضية المختصة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد، أن نادي بيراميدز سيلتزم باللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، مع تقديره لما قدمه رمضان صبحي مع الفريق خلال الفترة الماضية.