قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القرية إلى السوق.. كيف يدعم صندوق الصناعات الريفية والبيئية الحرف والمنتجات المصرية؟
تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد
طلب 80 مليون في الزمالك.. حقيقة الـ5 ملايين في عقد زيزو مع الأهلي
انفجارات ضخمة تهز سوريا.. مشاهد متداولة لحرائق في مستودع للذخيرة
آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم
10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم
6 قـ.تلى من الجيش الباكستاني.. اشتباكات مسلحة تشعل الحدود مع أفغانستان
أحمد العوضي: الحب ممكن ينتهي.. وحلم الأبوة حاضر في حياتي
القبض على المتهم الثاني في واقعة دهس سيدة خلال سباق سيارتين بالتجمع
مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي
250 مليون جنيه.. أيمن فتحي: الأهلي من أكثر الأندية سدادا للضرائب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أطلق الحرس الثوري الإيراني تهديدات جديدة بشأن أي هجوم محتمل على إيران، متحدثًا عن تغييرات جذرية في استراتيجية الدفاع والهجوم المضاد، وكاشفًا عن خطط قال إنها ستغير طبيعة المواجهة المقبلة.

وأكد الحرس الثوري أن لديه «أهدافًا لا تخطر على بال العدو»، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات من شأنها «تغيير جغرافيا الحرب»، إلى جانب إدخال أسلحة جديدة ودقيقة قال إنها ستعمل على «إدهـاش العالم».

وفي سياق متصل، وصف الحرس الثوري الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران بأنها «هزيمة تاريخية ومخزية»، معتبرًا أن واشنطن لم تتمكن من تحقيق أهدافها التي حددتها مسبقًا.

وأشار الحرس إلى أن أحد أبرز أوجه الفشل الأمريكي يتمثل، بحسب روايته، في عدم القدرة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم حشد الولايات المتحدة أدواتها وإمكاناتها في المنطقة، مضيفًا أن إسرائيل كانت شريكًا في هذه الهزيمة.

وعلى صعيد العلاقات مع دول المنطقة، حاول الحرس الثوري التأكيد على الفصل بين دول الجوار وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددًا على احترامه «مبدأ حسن الجوار»، ومشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة لم تستهدف الدول المجاورة، وإنما «القواعد الأمريكية فقط».

ووجه الحرس الثوري رسالة إلى دول الجوار، متسائلًا عن أسباب وضع قواعدها تحت تصرف قوات تبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة، كما أكد أن مهمته تقتصر على الملفات العسكرية، ولا يتدخل في القضايا الدبلوماسية التي تتولاها وزارة الخارجية الإيرانية.

وبشأن الملفات الإقليمية، قال الحرس الثوري إن «الضغوط الصهيوأمريكية» لن تتمكن من القضاء على حزب الله، بل ستؤدي، وفق تقديره، إلى تعزيز قدراته الدفاعية، مضيفًا أن اليمن سيكون له تأثير في معادلات المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

الحرس الثوري الإيراني هجوم محتمل على إيران جغرافيا الحرب الولايات المتحدة ضد إيران واشنطن فتح مضيق هرمز إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

توست بالحليب والزبدة

طريقة عمل توست بالحليب والزبدة.. أحلى من الجاهز

مخاطر الألعاب الإلكترونية

هل القلب يتحمل الإثارة؟.. تزايد المخاطر الصحية للألعاب الإلكترونية

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد