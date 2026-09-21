250 مليون جنيه.. أيمن فتحي: الأهلي من أكثر الأندية سدادا للضرائب في مصر

أكد أيمن فتحي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تحرص على الالتزام الكامل بسداد المستحقات والالتزامات المالية المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن النادي يعد من أكبر الجهات الرياضية سدادًا للضرائب في مصر.

250 مليون جنيه قيمة الضرائب المسددة

وأوضح أيمن فتحي أن قيمة الضرائب التي يسددها النادي الأهلي تقترب من 250 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام المالي للنادي تجاه الدولة.

وقال رئيس شركة الكرة بالأهلي إن النادي لا يقتصر دوره على النشاط الرياضي فقط، وإنما يمتلك منظومة اقتصادية وإدارية كبيرة تفرض عليه العديد من الالتزامات المالية، وفي مقدمتها الضرائب.

الأهلي الأكثر سدادًا للضرائب بين الأندية

وأشار فتحي إلى أن الأهلي يعتبر من أكثر الأندية سدادًا للضرائب على مستوى مصر، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالأندية والقطاع الرياضي فقط، وإنما يأتي الأهلي ضمن الجهات التي تسدد مبالغ كبيرة للدولة في هذا الملف.

وشدد رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي على أن الإدارة تتعامل مع الالتزامات المالية باعتبارها جزءًا أساسيًا من مسؤوليات المؤسسة، خاصة في ظل حجم النشاط الذي يقوم به النادي وتعدد قطاعاته ومصادر دخله.

التزام مالي يعكس حجم نشاط القلعة الحمراء

وتأتي تصريحات أيمن فتحي لتسلط الضوء على الجانب الاقتصادي داخل النادي الأهلي، في ظل اتساع حجم أنشطته الرياضية والاستثمارية، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية مختلفة.

وأكد أن سداد الضرائب يمثل جزءًا مهمًا من منظومة العمل داخل النادي، لافتًا إلى أن قيمة المدفوعات الضريبية التي تصل إلى نحو 250 مليون جنيه تعكس حجم التعاملات والنشاط الذي يقوم به الأهلي.

وتبرز هذه التصريحات حجم المبالغ التي يتحملها النادي سنويًا في إطار التزاماته المالية، بالتوازي مع الإنفاق على فرق النادي المختلفة وتطوير المنشآت ودعم الأنشطة الرياضية