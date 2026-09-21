بشير التابعي يدافع عن حسام حسن بسبب لاعب الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني هو صاحب الحق في اختيار قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يجب توجيه الانتقادات إلى حسام حسن بسبب ضم علي محمود، لاعب الأهلي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "المدير الفني هو الوحيد من حقه الاختيار، لأنه في الآخر هو اللي بيتحاسب، ومينفعش نهاجم حسام حسن عشان ضم علي محمود لاعب الأهلي".

وأضاف: "محمد إسماعيل يستطيع اللعب في أكثر من مركز مع منتخب مصر، سواء في خط الدفاع أو وسط الملعب".