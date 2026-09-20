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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل يحتفظ الأهلي حاليًا بملكية 100% من شركة كرة القدم؟.. أيمن فتحي يجيب

أيمن فتحي
أيمن فتحي
محمود زيدان

قال المهندس أيمن فتحي حسين إن الشركة تعمل ضمن تصور يمتد إلى عام 2030، يستهدف وجود مستهدف واضح بشأن الطرح في البورصة أو دخول المستثمرين، موضحًا أن القانون يلزم النادي الأهلي بالاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في شركة كرة القدم، وأن ملكية النادي للشركة تبلغ حاليًا 100%.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه في حال طرح الشركة مستقبلًا فسيكون الطرح لنسبة صغيرة، موضحًا أن تصوره الشخصي هو ضرورة وضع حد معين لملكية الأفراد في الأندية، على غرار القيود الموجودة على تملك الأفراد لنسب معينة في البنوك المطروحة في البورصة، مؤكدًا أنه لا يتصور أن يتمكن المستثمرون من التحكم في نادٍ، خصوصًا الأندية الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن تصوره يتمثل في أن تكون الجمعية العمومية ملكًا لجماهير النادي.
وأوضح أن المستثمر يمكن أن يمتلك أسهمًا تتيح له حضور الجمعية العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات مع بقية الأعضاء، لكن يجب تحديد نسبة لا يمكن أن تتجاوز حدًا معينًا، حتى لا ينفرد أي مستثمر بإرادة النادي الأهلي، مؤكدًا أن هذا التصور يعكس موقفه الشخصي تجاه ملكية الأندية الجماهيرية الكبيرة وإدارتها.

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