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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ممدوح لـ عمرو الليثي: لعبة نيوتن من أهم الأعمال الدرامية في مسيرتي

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس
محمود زيدان

 استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم الفنان محمد ممدوح الشهير بـ "تايسون"

وعن مسلسل "لعبة نيوتن" قال تايسون، خلال برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة “الحياة” إنه مسلسل مهم في مسيرته الفنية: "النجمة منى زكي لها فضل كبير في هذا المسلسل وفي شخصيتي، وكنا نتناقش كثيراً ونقترح أفكاراً متنوعة، وكانت مباراة فنية قيمة ومهمة مع نجمة متألقة وكبيرة جداً، وشهد المسلسل حالة فنية رائعة وتناغماً وتجانساً بين فريق العمل".

وأضاف: "جملة التمثيل على طبيعتك هذه جملة غير صحيحة، ولكني أنا في التمثيل أسير وراء الشخصية - بيسوقني الدور - وأتقنها وأصدقها".

وعن دور الضابط في عدد من الأفلام، وجه الشكر إلى المخرج الكبير طارق العريان: "له فضل كبير ودعمني وتعاونت معه في العديد من الأدوار، والمخرج طارق العريان شاهد مسلسل فرق توقيت ولذلك اختارني وقدمني في عدد من الأعمال".

ووجه الشكر إلى النجم أحمد عز وقال: "ممثل رائع ومحترف، وأنا بطبيعتي أحب جميع الأدوار التي أقدمها وليس هناك دور أفضل من دور، وكل دور اخترته بعناية وبما يتناسب مع قدراتي وعشقي للشخصية، وأردت دائماً تقديم أدوار متنوعة، وأنا لا أحب أن أتفرج على نفسي بعد تقديم الدور ودائماً أقول في حاجة ناقصة وممكن كنت أقدم شكل آخر وهذا لا أعرف ما السبب فيه وهل هو تواضع أو لا، ولكن أنا أنقد نفسي بشكل مستمر وكنت في الأول أنتقد أن كلماتي أقرأها بسرعة بسبب مشكلة التنفس ولكني عالجت هذا الأمر".

وتابع: "أنا من أنصار العمل الجماعي وقوة العمل وأهميته ونجاحه بيرجع إلى العديد من الشخصيات وهي البطولة الجماعية" وضرب مثل بمسلسل "ليالي الحلمية"، "وأن فيلم وش في وش تم تصويره في مكان واحد وكان عملاً صعباً والحمد لله كان عملاً ممتعاً لنا وظهر هذا على الشاشة، وبه العديد من الكواليس وبطل هذا الفيلم المخرج والمونتاج وليد الحلفاوي ومخرج متميز ورائع وشهد العمل مشاركة عدد من النجوم والكواليس الكوميدية في وجود بيومي فؤاد ومحمد شاهين، والمهم أن تحترم المشاهد وأن نقدم أعمالاً فنية تعيش، وليس الأمر كثرة الأعمال تحت شعار الناس عايزة كده وهذا أمر لا يجب أن يكون والمهم أن نقدم أعمالاً متنوعة تعجب الجمهور ويقدرها وتستمر".

أخبار توك شو واحد من الناس برنامج واحد من الناس عمرو الليثي تايسون محمد ممدوح

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