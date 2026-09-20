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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن فتحي: الرعايات والحقوق التجارية أهم مصادر دخل شركة الأهلي لكرة القدم

رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم
رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم
محمود زيدان

أكد المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أن ميزانية كرة القدم داخل النادي تشمل ما يتعلق باللاعبين والناشئين والملاعب والمدربين والسفر والتكاليف الأخرى، مؤكدًا أن هذه الأمور بعيدة تمامًا عن شركة الأهلي لكرة القدم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن هناك مقولة مهمة في التسويق الرياضي مفادها أن الصورة قد تكون أغلى من القدم، موضحًا أن نجومية الشخص قد تمنحه قيمة كبيرة في سوق الإعلانات والرعاة، وضر مثالًا بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يمكن أن يحصل على مقابل إعلاني يفوق كثيرًا ما يحصل عليه أحد اللاعبين، رغم عدم قدرته على لعب كرة القدم حاليًا، وذلك بفضل نجوميته وما قدمه سابقًا.

وأوضح أن شركة الأهلي لكرة القدم تتولى الحصول على الحقوق التجارية والإعلانية وتسويقها، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك علامته التجارية وحقوقه التجارية مع اللاعبين، بينما تشتري الشركة هذه الحقوق من النادي مقابل مبلغ مالي، ثم تعمل على تسويقها بقيمة أكبر من المبلغ الذي دفعته، بما يحقق لها عوائد مالية.

رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم المهندس أيمن فتحي حسين أخبار توك شو تقارير ومتابعات

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