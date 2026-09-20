محمد ممدوح: مي أبو عوف لها فضل كبير عليّ.. وبيبو وبشير كان نقطة انطلاقي

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم الفنان محمد ممدوح الشهير بـ «تايسون».

وقال محمد ممدوح، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد الناس»، من عن شخصية "سيد" في مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين إنها من أقرب الشخصيات إلى قلبه: "هذه الشخصية موجودة في كل بيت، ونجحت وكانت قريبة من الناس نظراً لأنها موجودة في كل بيت. وأيضاً شخصية أمين في جراند أوتيل أنا أضفت ليها بعض التفاصيل ومنها أنني لدي توحد نفسي وأحب أن أكون لوحدي ولا أتعامل مع الناس، وهناك مشهد مهم مع دينا الشربيني وكان ماستر سين، وهذا العمل كان متميز جداً، وكان مفروض في هذا المشهد أن أضرب دينا الشربيني ولكني اقترحت عليهم عدم عمل هذا وتقديمها بشكل مختلف، وبالفعل تم تغيير إضاءة المكان، وتمت الموافقة على الفكرة".

وأضاف مجيباً عن طريقته في التمثيل: "أنا أنتمي إلى مدارس التمثيل التي بها صدق وقدر كبير من المعايشة، ولكن ما يهمني في المقام الأول الورق الخاص بالعمل الفني". وضرب مثل بـ "تراب الماس" وهذه الشخصية يحاول أن يقدمها بشكل معين يناسب طبيعتها، ومسلسل "اختفاء" قدم شخصية شبيهة بالنمر الذي يقوم بمهاجمة كل من يؤذيه، وهذه مدرسة قديمة ومنها الممثل الكبير مارلون براندو، وأيضاً الجوكر ويتقمص شخصية الضبع، وعندما يأتي دور ولا يستطيع أن يتفهمه أو يصدقه أو يرى نفسه فيه فلا يوافق عليه.

وتابع: "أنا من المؤمنين جداً بدور المخرج، والمخرجة مي أبو عوف لها فضل كبير عليا وأعطتني دوراً مهماً في فيلم بيبو وبشير وهي أختي وقريبة جداً من قلبي".

وعن قدرته في تمثيل وتجسيد الشخصيات المتنوعة قال: "أختي بعد نجاح شخصيتي في بيبو وبشير جاءت لي العديد من الأدوار شبه تلك الشخصية وكنت أرفض وأريد أن أقدم أدواراً جديدة ومتنوعة والحمد لله كانت اختياراتي موفقة إلى حد ما".