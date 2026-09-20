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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ممدوح لـ عمرو الليثي: اشتغلت قهوجي ونقاش.. وهذا سبب تسميتي بـ تايسون

الإعلامي عمرو الليثى
الإعلامي عمرو الليثى
محمود زيدان

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة، النجم الفنان محمد ممدوح الشهير بـ “تايسون”

وقال محمد ممدوح: "أتشرف بوجودي في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي"، وقدم الدكتور عمرو الليثي درع الشركة المتحدة وقناة الحياة للنجم الكبير تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة.

وقال تايسون: "كنت في مدرسة الخديوية في الثانوية، وأول مرة أدخل المسرح كانت في مدرسة الحلمية، وكنت وقتها شقي جداً وبعاكس البنات، ولما دخلت المسرح انبهرت بفكرة الالتزام وسحر المسرح. كونا فرقة من الشباب، وكان وقتها مسرح الدولة يقدم ورش من مخرجين من أوروبا لتعليم الشباب، وتعلمت جداً منها وأفادتني كثيراً. ووقتها حاولت دخول معهد السينما قسم سيناريو ولم أنجح، وأنا من عشاق كتابة السيناريو وكنت أتمنى أن أكون ممثلاً في نفس الوقت".

وأضاف: "شاركنا في العديد من الورش واشتركت في عديد من المسرحيات وذهبنا إلى العديد من المحافظات، وأول دور لي كان شاباً فلسطينياً، ووقت ما وجدت التشجيع والتصفيق من الجمهور كنت في قمة السعادة، والمسرح له عالمه الخاص وتأثيره الكبير، وقدمت وقتها العديد من المسرحيات وشخصيات مختلفة ومتنوعة".

وتابع: "أنا خريج كلية الحقوق ولم أكن أحبها ودرست سنين كتير فيها، واشتغلت محامي تحت التمرين وكنت في ثالثة كلية، وروحت جلسة اتخانقت وقتها مع محامي زميل وكانت أول وآخر مرة لي وعلاقتي بالمحاماة، ووقتها كنت أذهب إلى معهد السينما لدراسة السيناريو".

وعن والده وأسرته أجاب: "والدي ضابط جيش وحارب في 67 والاستنزاف، وعندما توجهت للمسرح دعمني والدي وقالي انجح في الثانوية والتحق بالمسرح".

وقال: "كنت أشتغل وقتها قهوجي في قهوة في السيدة زينب، ودفاف في فرقة زفة، وفي السينما أقوم بمساعدة الناس على الدخول في قاعة السينما، وأيضاً نقاش وفي محل شهير للطعام، وفتحت محل أكل ولكن النار ضربت في وشي في يوم الافتتاح وقعدت أسبوعين بسبب الحروق، ووقتها كنت أقدم عرض مسرحي وأخذت جائزة".

وعن لقب تايسون أجاب: "كنت بلعب ملاكمة في الثانوية ولذلك تم تشبيهي بالنجم الكبير للملاكمة تايسون، وكان عندي مشكلة في التنفس من صغري وذهبت للعديد من الأطباء، ولا أعرف أنام طويلاً وكل ساعة لازم أقوم من النوم وآخذ نفسي، ولكن الآن مع الوقت أعتقد هناك أجهزة حديثة تساعد في عملية التنفس".

وأشار إلى أنه لم تستهويه مهنة المحاماة، وقال: "أعرف آخد حقي بالأصول، وأنا حبيت الملاكمة ولعبت العديد من المباريات الودية، ووقتها كان هناك حكم إنجليزي وأراد أن يأخذني وأخوض تجربة الاحتراف في الملاكمة واستمريت حوالي سنة ونصف في الملاكمة ولكن بسبب الثانوية العامة لم أذهب، وأنا بطبيعتي مسالم".

وعن والدته ودورها في حياته قال: "أنا أشبه عائلة والدتي وأشبه أبي في الشكل، وأمي كانت هي من تقوم بتربيتنا ورعايتنا في ظل سفر والدي المتكرر، ولي أخت اسمها مي وتعمل في العلاقات العامة بالتليفزيون في مجال الفن، ومي أختي أخرجت لي مسلسل رشيد، وربنا يبارك في عمر أمي ويحفظها".

وأضاف: "أخواتي البنات فدوى ومي هم من عملوا مني راجل بمعنى أنني تحملت المسؤولية من أجل إخواني البنات". وقدم البرنامج تقريراً عن رأي الجماهير في الشارع عن النجم محمد ممدوح، والكل أجمع على موهبته وتفوقه.

عمرو الليثي واحد من الناس برنامج واحد من الناس محمد ممدوح

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