عمرو الليثي رئيسا للجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بمهرجان أولادنا الدولي

اختارت إدارة مهرجان أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيساً للجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر، في دورته العاشرة التي تقام تحت شعار “10 سنين سعادة وحب”.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر 2026، بالتكامل مع المهرجان الأفرو صيني للفنون والفلكلور.

لجنة تحكيم مهرجان أولادنا

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من نجوم الفن والثقافة من مختلف دول العالم، وهم الفنانة داليا البحيري ، والفنانة السورية سلاف فواخرجي، والفنان محسن أحمد رئيساً شرفياً للجنة، والبروفيسور غادة جبارة من مصر، وكارين باركليه من جنوب أفريقيا، و جابرييل بيرتي من إيطاليا، و ميلياوشا أيتوجانوفا من روسيا.

ويعد مهرجان أولادنا الدولي أحد أهم المهرجانات الداعمة لذوي القدرات الخاصة في مصر والعالم العربي، ويحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقه.