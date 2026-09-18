سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات له اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

سجل متوسط سعر العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه على مستوى التعاملات اليوم دون تغيير، بالتوازي مع إجازة البنوك المصرية اعتبارا من اليوم حتى مساء غدٍ السبت.

سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار 52.07 جنيه للشراء و 52.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.76 جنيه للشراء و 59.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.68 جنيه للشراء و 69.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.21 جنيه للشراء و 37.32 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.99 جنيه للشراء و 8.01 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.52 جنيه للشراء و 5.53 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.29 جنيه للشراء و 5.32 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 63.1 جنيه للشراء و 63.28 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.45 جنيه للشراء و 33.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الإسترالي 37.02 جنيه للشراء و 37.13 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.76 جنيه للشراء و 7.78 جنيه للبيع.