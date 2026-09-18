مصرع طفل إثر انقلاب تروسيكل بترعة المسعودية في الدقهلية

لقي طفل مصرعه، إثر انقلاب تروسيكل داخل ترعة المسعودية على طريق قرية ميت مسعود بمركز أجا في محافظة الدقهلية.

انقلاب تروسيكل بالترعة أدى لوفاة طفل

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطه النجده يفيد بمصرع طفل إثر انقلاب تروسيكل داخل ترعة المسعودية على طريق أجا.

نقل الجثة إلى مستشفى دماص

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين وفاة سيف رضا كامل عبد الحميد العوضي، 13 عامًا، حيث تم عمل إنعاش قلبي رئوي له، إلا أنه لم يستجب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دماص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.