أسباب متعددة للنهجان.. حسام موافي يكشف تأثير الشرايين التاجية وفقر الدم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالنهجان وضيق التنفس لدى كبار السن، موضحًا أن الأعراض قد ترتبط بأمراض القلب أو الرئة، إلى جانب مشكلات صحية أخرى.

وأوضح حسام موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمراض الشرايين التاجية قد تؤثر في عضلة القلب وتتسبب في الشعور بالنهجان، مشيرًا إلى وجود أسباب أخرى، من بينها ارتفاع الحجاب الحاجز نتيجة امتلاء البطن بالغازات أو السوائل.

التدخين وفقر الدم من أسباب النهجان

وأضاف أن أمراض الكلى وفقر الدم قد تكون من العوامل المسببة للنهجان، موضحًا أن ضيق التنفس قد يرتبط أحيانًا بأسباب نفسية، ومن العلامات التي قد تشير إلى ذلك تكرار التنهد.

وشدد أستاذ الحالات الحرجة على أهمية السؤال عن التدخين المباشر والتدخين السلبي لدى كبار السن، باعتبارهما من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم أسباب النهجان.

وأكدت هذه الأسباب المتعددة أهمية عدم تجاهل ضيق التنفس المستمر، وضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد السبب ووضع خطة العلاج المناسبة.