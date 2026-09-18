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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس السبت

طقس غدا السبت
طقس غدا السبت
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 19 سبتمبر 2026، ​​​​انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة السبت 19 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 32، والمحسوسة 34

​الوجه البحري: العظمى 31، والمحسوسة 33

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، والمحسوسة 32

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30، والمحسوسة 33

​شمال الصعيد: العظمى 34، والمحسوسة 36

​جنوب الصعيد: العظمى 40، والمحسوسة 41​

الظواهر الجوية السبت 19 سبتمبر

تتكون ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب وجود ​فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوج البحري على فترات متقطعة.

كما توجد ​فرص لتكوُّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر ومناطق من أقصى جنوب الصعيد، وقد يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على بعض المناطق.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س ​على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، و​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة انخفاضا في درجات الحرارة طقس معتدل الظواهر الجوية فرص أمطار خفيفة

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