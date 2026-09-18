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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي في أسبوع| التدخل السريع تتعامل مع 154 حالة وصرف تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الفعاليات على مدار الأسبوع المنتهى أبرزها صرف مستحقات تكافل وكرامة .

- فرق التدخل السريع تتعامل مع 154 حالة في عدد من المحافظات خلال أسبوع.. وتنفذ تدخلات ميدانية لحماية الحالات الإنسانية.

-  تعزز الشراكة مع المجتمع المدني لتطوير خدمات الرعاية المنزلية والصحية لكبار السن.

-  تمثل مصر في ورشة عمل «تبادل الخبرات حول تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للإسكان الاجتماعي من خلال آليات التمويل الإسلامي» في بنجلاديش.

- إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لرفع كفاءة ميسرات الحضانات بسوهاج.

- تنظم المؤتمر السنوي الثاني للحماية الاجتماعية. 

-  صرف "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

-  تكريم الإدارة العامة للتسويق والمعارض واللجنة العليا لمتابعة الشكاوى وفريق عمل مشروع التأثيث والتجهيز للسكن البديل. 

-  صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينفذ تدريبين حول ريادة الأعمال لمستفيدي «تكافل وكرامة» بمحافظة أسيوط.

-  وزيرة التضامن  تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق “ قادرون باختلاف”.

-  إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448 هـ - 2027م.

-     ننظم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية. 

- وزيرة التضامن تستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية.

- وزيرة التضامن  تشهد توقيع بروتوكول رعاية صندوق «قادرون باختلاف» لاستضافة مصر الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد. 

- استجابةً لطلبات العملاء.. «تمويل وادخار في منتج واحد».. بنك ناصر  يعدّل محددات تمويل المصروفات الدراسية ويتيح تقسيط المصروفات الجامعية.

- وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-  إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026.

- التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء تواصل جهودها في استخراج الأوراق الثبوتية لمواطني المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية.

وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع مستحقات تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة وزارة التضامن التدخل السريع

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