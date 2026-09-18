التضامن الاجتماعي في أسبوع| التدخل السريع تتعامل مع 154 حالة وصرف تكافل وكرامة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الفعاليات على مدار الأسبوع المنتهى أبرزها صرف مستحقات تكافل وكرامة .

- فرق التدخل السريع تتعامل مع 154 حالة في عدد من المحافظات خلال أسبوع.. وتنفذ تدخلات ميدانية لحماية الحالات الإنسانية.

- تعزز الشراكة مع المجتمع المدني لتطوير خدمات الرعاية المنزلية والصحية لكبار السن.

- تمثل مصر في ورشة عمل «تبادل الخبرات حول تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للإسكان الاجتماعي من خلال آليات التمويل الإسلامي» في بنجلاديش.

- إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لرفع كفاءة ميسرات الحضانات بسوهاج.

- تنظم المؤتمر السنوي الثاني للحماية الاجتماعية.

- صرف "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

- تكريم الإدارة العامة للتسويق والمعارض واللجنة العليا لمتابعة الشكاوى وفريق عمل مشروع التأثيث والتجهيز للسكن البديل.

- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينفذ تدريبين حول ريادة الأعمال لمستفيدي «تكافل وكرامة» بمحافظة أسيوط.

- وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق “ قادرون باختلاف”.

- إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448 هـ - 2027م.

- ننظم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية.

- وزيرة التضامن تستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية.

- وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول رعاية صندوق «قادرون باختلاف» لاستضافة مصر الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد.

- استجابةً لطلبات العملاء.. «تمويل وادخار في منتج واحد».. بنك ناصر يعدّل محددات تمويل المصروفات الدراسية ويتيح تقسيط المصروفات الجامعية.

- وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026.

- التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء تواصل جهودها في استخراج الأوراق الثبوتية لمواطني المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية.