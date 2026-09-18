محافظ أسوان يتابع ختام المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج المرحلة الحالية، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس الماضى ، وحتى 18 سبتمبر الجارى، ضمن الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتصدى بكل حسم لمختلف صور التعديات والمخالفات .

ويأتى ذلك فى ختام فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة والشعب .

579 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالى 181 ألفاً و487 م2

وأسفرت جهود المرحلة الأولى من الموجة الـ30 حتى الآن عن إزالة 579 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، بإجمالى مساحة بلغت نحو 181 ألفاً و487 م2، بالإضافة إلى إزالة 72 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 127.5 فدان، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

استمرار التعامل الحاسم مع مختلف صور التعديات

وشملت حملات الإزالة تنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة خارج منظومة التقنين، إلى جانب الحالات التى تم رفض طلبات تقنينها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، فضلاً عن التعديات فى المهد، والحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفورى مع مختلف صور التعديات والمخالفات .

جهود متنوعة

تنسيق حكومي وأمني لضمان تنفيذ قرارات الإزالة

وتأتى أعمال الموجة الـ30 فى ظل المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان.

المرحلتان الثانية والثالثة تستكملان جهود إزالة التعديات



ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ30 خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثالثة فى 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر القادم ، وذلك لاستكمال جهود الدولة فى مواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، والتعامل مع المتغيرات المكانية، وخاصة التعديات والمخالفات المستحدثة منها .