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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان : تحصين وترقيم حيوانات مزرعة كلية الطب البيطرى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان فى تنفيذ أعمال التحصين والترقيم والتوعية البيطرية بما يدعم منظومة الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية ، وتعزيز إجراءات الصحة العامة بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ إستراتيجية الدولة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وحماية الثروة الحيوانية ، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وإشراف الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان .

تحصين وترقيم حيوانات مزرعة كلية الطب البيطرى بأسوان
تابعت الدكتورة إنتصار حسين مدير إدارة الوقاية بالمديرية بدء أعمال تحصين وترقيم الحيوانات بمزرعة كلية الطب البيطرى بأسوان ، وذلك من خلال لجنة بيطرية من أطباء وعمال إدارة أسوان، فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مديرية الطب البيطرى وكلية الطب البيطرى بأسوان، بما يسهم فى دعم إجراءات الوقاية والرعاية البيطرية للحيوانات داخل المزرعة .

وتكونت اللجنة من الدكتورة لمياء فؤاد مدير إدارة أسوان، والدكتور محمد خليفة مدير وحدتى الكوبانية وغرب أسوان، والدكتور عونى شوقى طبيب بوحدة أسوان، وهشام أحمد عامل بإدارة أسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة صفاء يوسف نور مديرة المزرعة، والدكتور أحمد يس طبيب الإشراف بالمزرعة .

جهود متنوعة

تحصين 12 كلباً حراً بسلوا قبلى ضمن جهود مكافحة السعار
وفى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على مرض السعار، وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، تم تنفيذ حملة بيطرية بمنطقة سلوا قبلى بمركز كوم أمبو، أسفرت عن تحصين 12 كلباً حراً، وذلك ضمن الجهود الوقائية التى تستهدف الحد من مخاطر الأمراض المشتركة وتعزيز إجراءات حماية المواطنين والحيوانات على حد سواء.

ندوة إرشادية بمدرسة سلوا قبلى للتوعية بمخاطر السعار
كما تم تنظيم ندوة إرشادية بمدرسة سلوا قبلى، بهدف رفع الوعى لدى الطلاب والتعريف بمرض السعار وطرق الوقاية منه، وأهمية التعامل السليم مع الحيوانات، بما يعزز الثقافة الصحية والبيطرية لدى النشء، ويسهم فى دعم جهود الدولة للحد من انتشار المرض.

وتأتى أعمال التحصين والتوعية تحت رعاية وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظ أسوان، وبإشراف الدكتورة إنتصار سعيد مدير إدارة كوم أمبو البيطرية، وبمشاركة اللجنة البيطرية التى ضمت الدكتورة فاطمة حسنى، والدكتورة شيماء أمين، والكاتشر شاذلى عبد العاطى.

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