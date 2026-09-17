جامعة أسوان تستعد لاستقبال 24 ألف طالب وطالبة

عقد مجلس جامعة أسوان اجتماعه الدوري رقم (171)، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة باستعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2026/2027، إلى جانب متابعة الأداء الأكاديمي والبحثي والخدمي.

واستهل المجلس أعماله بالترحيب بالحضور والتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب، وفي مقدمتها إعلان الجداول الدراسية، وتعريف الطلاب بالأقسام والتخصصات والبرامج التعليمية الحديثة، والتعريف بالكليات والمعاهد المختلفة.

وتضم جامعة أسوان 18 كلية ومعهدين موزعة على مقرات الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، ومدينة أسوان الجديدة، وأبو الريش، والنفق، وتستوعب أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يتطلب استكمال مختلف الترتيبات الأكاديمية والإدارية والخدمية قبل بدء الدراسة.

جهود جامعية

وأكد المجلس علي أهمية قيام الكليات بتعريف الطلاب منذ بداية العام الدراسي بالبرامج والتخصصات المتاحة، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول الخدمات الجامعية، بما يسهم في تحقيق بداية دراسية منظمة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

واستعرض المجلس نتائج جامعة أسوان في التصنيفات الدولية للتخصصات الأكاديمية، وفي مقدمتها تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية، حيث شهدت نتائج هذا العام إدراج الجامعة في تخصصين.

وشهد التصنيف إدراج تخصص العلوم البيطرية لأول مرة في تاريخ مشاركة جامعة أسوان بالتصنيف، بينما واصل تخصص العلوم الزراعية حضوره للعام الثاني على التوالي.

وجاء تخصص العلوم البيطرية ضمن الفئة من 201 إلى 300 عالميًا، فيما جاء تخصص العلوم الزراعية ضمن الفئة من 301 إلى 400 عالميًا، وهو ما يعكس الحضور المتنامي للجامعة في التصنيفات الدولية المتخصصة، وما تشهده منظومة البحث العلمي والتخصصات الأكاديمية من تطور مستمر.

كما تابع المجلس الاستعدادات الخاصة باستقبال أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بمختلف المدن التابعة للجامعة، والتي تضم مدن صحاري، وناصر، والسيل، والسماد، وأبو الريش، والشابات.

وناقش المجلس مستوى الجاهزية بمختلف المدن، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، واستكمال أعمال التجهيز والصيانة والخدمات اللازمة لاستقبالهم مع بداية العام الدراسي.

كما ناقش المجلس أسعار الإقامة والتغذية والإسكان المميز والغرف المكيفة، والتي تتراوح بين 1200 و1400 جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير خدمات الإقامة الجامعية بأسعار مناسبة.

واختتم مجلس الجامعة أعماله باعتماد عدد من الموضوعات الأكاديمية، شملت منح درجات علمية في الدبلوم والماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين، إلى جانب اعتماد عدد من الترقيات والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة.

وأكد المجلس مواصلة العمل على استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، مع مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ودعم البحث العلمي وتعزيز مكانة جامعة أسوان في التصنيفات الأكاديمية الدولية.