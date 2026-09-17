قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط
الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا
طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
مستشار خامنئي: إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط ترامب ونتنياهو
أمين سر هيئة كبار العلماء: المفتي ينبغي أن يكون مطمئنًا إلى حكمه مستبرئًا لدينه.. صور
وزير الصحة لصدي البلد: الدواء المصري يتمتع بجودة عالية بشهادة المنظمات العالمية
بعد غش البن بالبسلة.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة مجهولة المصدر
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير نادر زكي متحدثا رسميا
الفراخ تتحدى الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على أسعار الدواجن بعد رفع الفائدة
وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي
في لفتة نادرة.. ترامب يستقبل شي جين بينج عند سلم الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تستعد لاستقبال 24 ألف طالب وطالبة

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس جامعة أسوان اجتماعه الدوري رقم (171)، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة باستعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2026/2027، إلى جانب متابعة الأداء الأكاديمي والبحثي والخدمي.

واستهل المجلس أعماله بالترحيب بالحضور والتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب، وفي مقدمتها إعلان الجداول الدراسية، وتعريف الطلاب بالأقسام والتخصصات والبرامج التعليمية الحديثة، والتعريف بالكليات والمعاهد المختلفة.

وتضم جامعة أسوان 18 كلية ومعهدين موزعة على مقرات الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، ومدينة أسوان الجديدة، وأبو الريش، والنفق، وتستوعب أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يتطلب استكمال مختلف الترتيبات الأكاديمية والإدارية والخدمية قبل بدء الدراسة.

جهود جامعية

وأكد المجلس علي أهمية قيام الكليات بتعريف الطلاب منذ بداية العام الدراسي بالبرامج والتخصصات المتاحة، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول الخدمات الجامعية، بما يسهم في تحقيق بداية دراسية منظمة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

واستعرض المجلس نتائج جامعة أسوان في التصنيفات الدولية للتخصصات الأكاديمية، وفي مقدمتها تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية، حيث شهدت نتائج هذا العام إدراج الجامعة في تخصصين.

وشهد التصنيف إدراج تخصص العلوم البيطرية لأول مرة في تاريخ مشاركة جامعة أسوان بالتصنيف، بينما واصل تخصص العلوم الزراعية حضوره للعام الثاني على التوالي.

وجاء تخصص العلوم البيطرية ضمن الفئة من 201 إلى 300 عالميًا، فيما جاء تخصص العلوم الزراعية ضمن الفئة من 301 إلى 400 عالميًا، وهو ما يعكس الحضور المتنامي للجامعة في التصنيفات الدولية المتخصصة، وما تشهده منظومة البحث العلمي والتخصصات الأكاديمية من تطور مستمر.

كما  تابع المجلس الاستعدادات الخاصة باستقبال أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بمختلف المدن التابعة للجامعة، والتي تضم مدن صحاري، وناصر، والسيل، والسماد، وأبو الريش، والشابات.

وناقش المجلس مستوى الجاهزية بمختلف المدن، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، واستكمال أعمال التجهيز والصيانة والخدمات اللازمة لاستقبالهم مع بداية العام الدراسي.

كما ناقش المجلس أسعار الإقامة والتغذية والإسكان المميز والغرف المكيفة، والتي تتراوح بين 1200 و1400 جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير خدمات الإقامة الجامعية بأسعار مناسبة.

واختتم مجلس الجامعة أعماله باعتماد عدد من الموضوعات الأكاديمية، شملت منح درجات علمية في الدبلوم والماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين، إلى جانب اعتماد عدد من الترقيات والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة.

وأكد المجلس مواصلة العمل على استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، مع مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ودعم البحث العلمي وتعزيز مكانة جامعة أسوان في التصنيفات الأكاديمية الدولية.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ترشيحاتنا

لب سوري

تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد