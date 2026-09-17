جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عنصر من حركة حماس -كان قد توغل داخل إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر- في غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة يوم أمس.

وقد أسفرت الغارة التي شُنّت أمس في مخيم البريج عن مقتل محمد جمال أحمد عيد، الذي حدد جيش الاحتلال هويته كعنصر في "قوة النخبة" التابعة لحماس، وكان قد شارك في التوغل داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما قُتل صالح زياد إبراهيم مقداد في غارة منفصلة يوم الثلاثاء في مدينة غزة؛ وكان مقداد -وفقاً للجيش الإسرائيلي- يشغل منصب قائد فصيل في القوة البحرية التابعة لحماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن كلا العنصرين كانا يعملان على تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين، وتدريب عناصر حماس، وإعادة بناء قدرات الحركة، وذلك في "انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم القضاء على هذين العنصرين لإزالة التهديد الذي كانا يشكلانه".