السفير تميم خلاف: الدبلوماسية والإعلام شريكان في بناء الوعي ونقل الحقيقة وشرح مواقف الدولة

أعلن السفير تميم خلاف، انتهاء فترة عمله متحدثا رسميًا باسم وزارة الخارجية، بعد عامين تولى خلالهما مسؤولية التعبير عن مواقف مصر وسياساتها الخارجية، في ظل مرحلة إقليمية اتسمت بتطورات وأزمات متلاحقة.

وقال خلاف، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن العامين الماضيين شهدا «أحداثا وتطورات تاريخية استثنائية بكل المقاييس»، مشيرًا إلى التحديات والمسؤوليات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، في ظل أزمات متزامنة شملت إيران وغزة وسوريا والسودان ولبنان وليبيا واليمن والقرن الأفريقي.

وأعرب السفير تميم خلاف عن تقديره للثقة التي منحه إياها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، لتولي مهام المتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن طبيعة منصبه أتاحت له حضور عدد كبير من الاجتماعات والاتصالات، ومتابعة أحداث وصفها بأنها «تاريخية ولحظات فارقة» شهدت تحولات كبرى في المنطقة.

ووجه خلاف الشكر إلى الصحفيين والإعلاميين الذين تعامل معهم على مدار العامين الماضيين، معربًا عن اعتزازه بما جمعه بهم من تعاون قائم على الثقة المتبادلة والتواصل المهني، ومؤكدًا أهمية العلاقة الوثيقة بين الدبلوماسية والإعلام باعتبارهما شريكين في بناء الوعي ونقل الحقيقة وشرح مواقف الدولة للرأي العام.

وأشار إلى أن التواصل والانفتاح على الصحافة والإعلام المصري والدولي كانا من أولوياته خلال فترة توليه المسؤولية، إيمانًا بأن الثقة المتبادلة والحوار المهني يمثلان أساسًا للتواصل الفاعل.

فصل جديد في بيروت

وكشف السفير تميم خلاف عن تطلعه إلى بدء فصل جديد من مسيرته الدبلوماسية، بالانتقال إلى بيروت بعد تعيينه سفيرًا لمصر لدى لبنان، معربًا عن اعتزازه بهذا البلد وعلاقاته التاريخية مع مصر.

وقال إن لبنان «بلد عزيز» تجمع مصر به علاقات تاريخية ومحبة خاصة، مشيرًا إلى تقديره للبنان وشعبه وإسهاماته الثقافية والفكرية في إثراء الحضارة الإنسانية، ولافتًا إلى أن البلد يمر بمرحلة دقيقة في تاريخه الوطني.

وفي ختام رسالته، هنأ خلاف السفير نادر زكي، زميله ورفيق دفعته، بمناسبة تعيينه متحدثًا رسميًا جديدًا باسم وزارة الخارجية، متمنيًا له التوفيق والنجاح والسداد في أداء مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد خلاف تطلعه إلى «فصل جديد من العمل والعطاء»، داعيًا الله أن يوفقه في مهمته المقبلة وأن يكون القادم خيرًا لخدمة مصر.