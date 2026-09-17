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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن» ينظم احتفالية كبري لتسليم جهاز 300 عروسة.. ويعلن مضاعفة أعداد تجهيز العرائس

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جولاتها بمحافظة القليوبية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة من المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، والتي تستهدف دعم المواطنين وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

وفي خامس جولات الحزب بالمحافظة، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن قيام الحزب بمضاعفة أعداد تجهيز العرائس لتصل إلى 3000 عروسة.

حيث تم تنظيم احتفالية جماهيرية كبري، لتسليم جهاز 300 عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء محافظة القليوبية، وذلك على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية ، لتوزيع جهاز العرائس، شارك فيها عشرات المئات من الأهالي ومواطني محافظة القليوبية، والذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة بالزغاريد.

وشهدت الاحتفالية، مظاهرة شعبية ووطنية، في حب الوطن، موجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحزب مستقبل وطن، على تلك اللفتة الإنسانية.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد أن قرار مضاعفة أعداد تجهيز العرائس يأتي انطلاقًا من إيمان الحزب بأهمية مساندة الأسر الأولى بالرعاية، تماشياً مع استراتيجية الحزب لدعم الفتيات المقبلات على الزواج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وبخاصة السيدات والفتيات، وهو ما يأتي على رأس أجندة الحزب الخدمية، حيث تم مضاعفة العدد، ليتم تجهيز 3000 عروسة على مستوى الجمهورية، بتقديم كافة الأجهزة والاحتياجات الضرورية للعرائس المقبلات على الزواج، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد المستفيدات تستهدف توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى عدد أكبر من الفتيات في مختلف المحافظات.

وجاءت الجولة بحضور نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والقيادات المركزية، إلى جانب نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات أمانة الحزب بمحافظة القليوبية.

وتأتي جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن في إطار متابعة تنفيذ حزمة المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز 3000 عروسة بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب لمساندة المواطنين، ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

حزب مستقبل وطن مجلس النواب محافظة القليوبية النائب أحمد عبد الجواد

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