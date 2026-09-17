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«توطين الصناعة» في مواجهة ارتفاع الأسعار.. شعبة الاتصالات تكشف روشتة استقرار سوق المحمول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«توطين الصناعة» في مواجهة ارتفاع الأسعار.. شعبة الاتصالات تكشف روشتة استقرار سوق المحمول

المحمول
المحمول
محمد البدوي

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر اهتمامًا متزايدًا بملف توطين الصناعة المحلية، في ظل الدور المتنامي الذي أصبح الهاتف يؤديه في الحياة اليومية، فلم يعد الجهاز مجرد وسيلة للاتصال، وإنما تحول إلى أداة أساسية في منظومة التحول الرقمي، والدفع الإلكتروني، والحصول على الخدمات الحكومية، والتعليم وصناعة المحتوى. 

ومع توسع الدولة في دعم عمليات التصنيع والتجميع المحلي؛ تبرز تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الحوافز على أسعار الأجهزة المطروحة للمستهلكين. 

وفي هذا السياق، أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أهمية دعم الصناعة المحلية، مع ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج ومراجعة الزيادات المتكررة في أسعار بعض الهواتف المجمعة محليًا.

توطين صناعة الهواتف خطوة محورية

وقال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن توجه الدولة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة يمثل خطوة أساسية لبناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق.

وأوضح أن تعزيز التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في توفير الأجهزة داخل السوق المصرية، ودعم القدرات الإنتاجية، إلى جانب تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بصورة تدريجية.

المحمول أداة أساسية للتحول الرقمي

وأشار الحداد، خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن أهمية الهاتف المحمول تجاوزت مفهومه التقليدي كوسيلة للاتصال.

وأكد أن الهاتف أصبح عنصرًا رئيسيًا في العديد من الأنشطة اليومية، وعلى رأسها عمليات الدفع الإلكتروني، والحصول على الخدمات الحكومية، والتعليم، فضلًا عن دوره المتزايد في صناعة المحتوى والاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة.

حوافز وتسهيلات لدعم التصنيع المحلي

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات أن المصانع العاملة في مجال التجميع المحلي حصلت على حوافز وتسهيلات من الدولة؛ بهدف دعم عمليات الإنتاج وتشجيع الشركات على التوسع في السوق المصرية.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في خفض تكلفة الإنتاج والمساهمة في إتاحة الهواتف المحمولة بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين، بما يتواكب مع التوسع في الاعتماد على الأجهزة الذكية.

مطالب بتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار

وفي المقابل، دعا “الحداد” المصانع والشركات المنتجة للهواتف المجمعة محليًا إلى توضيح أسباب الارتفاعات المتكررة في أسعار بعض الأجهزة.

وأشار إلى أن وجود زيادات متكررة في الأسعار يستدعي مزيدًا من الشفافية أمام المستهلك، خاصة في ظل حصول الشركات العاملة في التصنيع المحلي على حوافز وتسهيلات بهدف دعم الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج.

تأمين مستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأسعار

وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أهمية أن تعمل الشركات المصنعة على تأمين احتياجاتها من المكونات الأساسية ومدخلات الإنتاج، ومن بينها المعالجات وشرائح الذاكرة.

وأوضح أن توفير هذه المكونات بصورة مستقرة يمكن أن يساعد الشركات على مواجهة تقلبات التكلفة، ويدعم استقرار أسعار الهواتف التي يتم تجميعها أو تصنيعها محليًا.

الحوافز الحكومية يجب أن تظهر في السعر النهائي

وأكد الحداد أهمية أن ينعكس الدعم والحوافز المقدمة للصناعة المحلية بصورة ملموسة على السعر النهائي للمنتج، بما يحقق استفادة حقيقية للمستهلك.

وطالب بضرورة الحد من ظاهرة تعديل أسعار الهواتف أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، معتبرًا أن استقرار الأسعار يمثل عاملًا مهمًا لتعزيز ثقة المستهلك ودعم انتشار المنتجات المصنعة محليًا.

مستقبل سوق المحمول في مصر

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع توجه متزايد نحو تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بما يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتوفير احتياجات المستهلكين محليًا.

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