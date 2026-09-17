مصطفى بكري: أمن باب المندب يرتبط مباشرة باستقرار قناة السويس

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن أي أزمات أو اضطرابات يشهدها المضيق قد تؤثر على حركة السفن العابرة، بما ينعكس بدوره على حركة التجارة الدولية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قناة السويس تمثل شريانًا أساسيًا للاقتصاد المصري، إلى جانب دورها المحوري في حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن أمن الملاحة في البحر الأحمر يرتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار قناة السويس.

الدور الحيوي الذي تؤديه قناة السويس

وشدد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الممرات البحرية، لما تمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري ولحركة التجارة العالمية، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تؤديه قناة السويس في ربط طرق التجارة بين الشرق والغرب.