حدث غنائي مرتقب يجمع موسيقى كاظم الساهر وكلمات مرسي جميل عزيز

ستكون الأوساط الفنية والموسيقية خلال الايام المقبلة علي موعد مع حدث غنائي كبير حيث تعانق حنجرة نجم الأغنية العربية الفنان الكبير كاظم الساهر بإحدي روائع الشاعر الكبير الراحل مرسي جميل عزيز .

وشهدت استديوهات القاهرة طوال الأيام الماضية انجاز هذا العمل الفني الكبير وقام نجم الأغنية العربية كاظم الساهر بتسجيل القصيدة بحضور اللواء البطل مجدي مرسى جميل عزيز نجل الشاعر الراحل وفي حضور حشد من الاصدقاء وعدد من الإعلاميين وكبار الموسيقيين .

وكانت أسرة الشاعر الراحل مرسى جميل عزيز أبدت قبل شهور رغبتها بقيام النجم كاظم الساهر تقديم القصيدة وعندما تم إبلاغه برغبة اسرة الشاعر الراحل في هذا التعاون ، عبر نجم الأغنية كاظم الساهر عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون الذي يعتبره محل تقدير وأيضا مسئولية موسيقية وبعد إتمام الاتفاق مع اسرة الشاعر الكبير عكف مباشرة على تلحين القصيدة وكانت بمثابة تحدي موسيقي جديد .

واشار قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر إلى حرصه الدائم على تقديم الأعمال المتميزة سواء كتبت اليوم أو قبل سنوات ، طالما تحمل روحا معاصرة تناسب الجمهور.

واكد أن القصيدة التي يقدمها للشاعر الكبير الراحل مرسى جميل عزيز الأخيرة هي واحدة من تلك الروائع الغنائية التي يفتخر بتقديمها لكل الجمهور العربي