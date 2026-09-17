منتخب مصر لكرة الصالات يختتم تدريباته استعدادًا للسفر إلى الجزائر

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة مديره الفني، نادر رشاد، تدريباته اليوم، استعدادًا للسفر إلى الجزائر، غدًا، الجمعة، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري يومي 21 و23 سبتمبر الحالي بمدينة تلمسان.

ويأتى اللقاءان ضمن برنامج إعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

ويواصل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين، خلال الفترة الحالية، من خلال التدريبات والمباريات الودية، للوقوف على جاهزيتهم، قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية.