بقيمة 24.3 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع مقاتلات إف 35 لايتنينغ 2 إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عن صفقة لبيع مقاتلات "إف-35 لايتنينغ 2" (F-35 Lightning II) المشتركة للمملكة العربية السعودية.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الصفقة -التي تُقدر قيمتها بنحو 24.3 مليار دولار- تشمل 48 طائرة عسكرية و49 محركاً من طراز "برات آند ويتني" (Pratt & Whitney)، بالإضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومستلزمات دعم أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأشار البيان إلى أن "البيع المقترح لهذه المعدات ومستلزمات الدعم لن يخل بالتوازن العسكري في المنطقة".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا حول مخاوف ضباط استخبارات أمريكيين بشأن تجسس صيني محتمل مرتبط بصفقة معلقة لبيع عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز F-35 إلى السعودية بقيمة 24 مليار دولار، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال المسؤولون الأمريكيون إن محللي الاستخبارات أثاروا احتمال أن تتمكن الصين من الحصول على تكنولوجيا طائرات F-35 من خلال التجسس في السعودية أو عبر شراكتها العسكرية والأمنية مع المملكة.