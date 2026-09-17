مصدر أمنى ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل المنيا عن الطعام

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا عن الطعام؛ احتجاجًا على تعرضهم لانتهاكات، وكذا الادعاء بمنع دخول الأطعمة للنزلاء خلال الزيارات؛ لإجبارهم على شراء المنتجات الغذائية من داخل المركز.

وأكد المصدر عدم صحة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى عدم وجود إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن ذات الصفحات سبق أن نشرت تلك المزاعم أكثر من مرة، وتم نفيها في حينه.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة واليائسة للحصول على مزايا لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.