قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات
برلماني: القاهرة والرياض تتحركان برؤية مشتركة لحماية استقرار المنطقة
مصطفى بكري: الإعلام مطالب بنقل الحقيقة ومواجهة التحديات
ترامب: نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران
ناصر ماهر يدرك التعادل لبيراميدز في مرمى الشرقية إنبي بالدوري
قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم
سمير فرج يكشف كيف سيطر الحوثيون على مناطق باليمن واستهداف خط بترولاين السعودي
الهلال الأحمر يستقبل ويودع الدفعة الـ85 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
سمير فرج: باب المندب يفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط ويهدد سلاسل الإمداد العالمية
السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ "الملا" بتوليه منصب سفير مصر بالولايات المتحدة
سعر الدولار اليوم 17 سبتمبر 2026.. أسعار الشراء والبيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصدر أمنى ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل المنيا عن الطعام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا عن الطعام؛ احتجاجًا على تعرضهم لانتهاكات، وكذا الادعاء بمنع دخول الأطعمة للنزلاء خلال الزيارات؛ لإجبارهم على شراء المنتجات الغذائية من داخل المركز.

وأكد المصدر عدم صحة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى عدم وجود إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن ذات الصفحات سبق أن نشرت تلك المزاعم أكثر من مرة، وتم نفيها في حينه.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة واليائسة للحصول على مزايا لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

مصدر أمنى الإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

"قائمة ممنوعات".. واشنطن توافق على منح إيران تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو

تحرك إيطالي لحماية السفن في باب المندب.. تجهيز القوات البحرية

المجلس القومي للمرأة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تحذر من تداول صور وفيديوهات الضحايا

بالصور

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد