محمد موسى: أمن السعودية من أمن مصر.. والمقدسات الدينية خط أحمر لا يجوز المساس به

أكد الإعلامي محمد موسى أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، مشددًا على أن المساس بالمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والكعبة المشرفة؛ أمر بالغ الخطورة ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تطور عابر في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

مكانة دينية راسخة

وقال محمد موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن محاولة استهداف مكة المكرمة تمثل تطورًا خطيرًا يستوجب الإدانة، لما تحمله مكة من مكانة دينية راسخة في وجدان المسلمين حول العالم، مؤكدًا أن المقدسات الدينية يجب أن تظل بعيدة عن الصراعات والتجاذبات السياسية والعسكرية.

وأشار موسى إلى أن أي تهديد يطال مكة المكرمة أو الحرمين الشريفين لا يمثل خطرًا على منطقة بعينها فحسب؛ وإنما يمس مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن احترام المقدسات وحمايتها يتوافق مع القيم الدينية والإنسانية، فضلًا عن المبادئ والقواعد التي تحظر استهداف المواقع ذات المكانة الدينية.

وشدد الإعلامي محمد موسى على أهمية الموقف المصري تجاه ما تتعرض له المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القاهرة أعلنت رفضها لأي إجراءات أو تحركات من شأنها تهديد أمن واستقرار المملكة، وأن أمن دول الخليج، وفي القلب منها السعودية، يرتبط بصورة وثيقة بالأمن القومي المصري والعربي.

أمن واستقرار المنطقة

وأضاف أن مصر تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها أو سيادتها، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين تجعل أمن واستقرار المنطقة مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق والتضامن في مواجهة الأزمات.

ولفت موسى كذلك إلى موقف الأزهر الشريف، الذي أدان محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدًا أن المساس بحرمة الأماكن المقدسة يمثل اعتداءً على مكانتها الدينية واستفزازًا لمشاعر المسلمين، محذرًا من أن اتساع دائرة الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة إذا امتدت التوترات إلى المناطق والمواقع المقدسة.

وأكد محمد موسى أن مكة المكرمة يجب ألا تكون ساحة للصراعات أو الحسابات السياسية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، وعدم استخدام المقدسات بأي شكل من الأشكال كورقة في الصراعات الإقليمية.

مكانة استثنائية لدى المسلمين

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الكعبة المشرفة ومكة المكرمة تحملان مكانة استثنائية لدى المسلمين، وأن الحفاظ على أمن بلاد الحرمين الشريفين يمثل أولوية، داعيًا إلى تجنيب المقدسات الإسلامية أي تهديدات أو صراعات، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.