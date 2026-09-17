اليوم الأول في معسكر منتخب مصر بقيادة التوأم

انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة التوأم استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا انطلق اليوم الخميس، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهد اليوم الأول من المعسكر تجمع اللاعبين والجهاز الفني، في إطار الاستعداد للمواجهتين المقبلتين أمام أنجولا وجنوب السودان، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، قبل مواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، على أن يخوض الفراعنة مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر، والتي تضم عددًا من أبرز نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم صورًا من اليوم الأول للمعسكر، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لانطلاق مشوار الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2027.