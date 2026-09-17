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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية»: المساس بالمقدسات يمس عقيدة المسلمين

السعودية
السعودية
محمد البدوي

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية اتسم على مدار الأزمات المختلفة بالثبات والوضوح، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط استراتيجية وتاريخية راسخة، لا تتأثر بالتصريحات أو البيانات العابرة.

مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة

وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، إن ما يمس أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بصورة مباشرة بأمن مصر، والعكس، مؤكدًا أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية تجعل التنسيق والتضامن بينهما أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن محاولة استهداف مكة المكرمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تطور سياسي أو اقتصادي أو إقليمي، مؤكدًا أن خطورة الأمر تكمن في ارتباطه المباشر بمقدسات المسلمين حول العالم، باعتبار مكة المكرمة قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلواتهم.

 أزمات وصراعات متشابكة

وحذر عبدالغني هندي من إدخال الحرم المكي أو أي من المقدسات الإسلامية في دائرة الصراعات والمواجهات القائمة، مشددًا على أن توسيع نطاق الصراع ليشمل المقدسات يمثل تطورًا بالغ الخطورة، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات متشابكة.

وأشار إلى أن مصر أكدت في مواقفها المختلفة رفضها لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة، موضحًا أن استمرار التصعيد واتساع رقعة المواجهات لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم الخسائر، داعيًا إلى التعامل بحذر شديد مع التطورات الراهنة، ومراعاة خصوصية المنطقة ومكانة المقدسات الإسلامية لدى ملايين المسلمين.

وشدد هندي على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على وقف التصعيد والاحتكام إلى الحوار من أجل الوصول إلى حلول سريعة للصراعات القائمة، مؤكدًا أن استمرار المواجهات وتوسيع نطاقها لا يخدم مصالح شعوب المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمات القائمة.

وأضاف أن خطورة القضية لا تتوقف عند حدود الحسابات السياسية أو الاقتصادية، وإنما تتجاوزها إلى بُعد ديني وعقائدي يرتبط بمقدسات المسلمين، وهو ما يستوجب التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية، وعدم السماح بتحويل الأماكن المقدسة إلى ساحات للصراع أو أدوات في النزاعات الإقليمية.

 إنهاء حالة التصعيد والعمل 

واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتأكيد على ضرورة إنهاء حالة التصعيد والعمل على منع اتساع رقعة المواجهات، بما يسهم في حماية استقرار المنطقة والحفاظ على حرمة المقدسات الإسلامية ومكانتها في وجدان المسلمين حول العالم.

عبدالغني هندي السعودية العلاقات المصرية السعودية

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