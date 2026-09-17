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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في تهديد لموسكو.. ترامب: نقترب من إنشاء قاعدة للجيش الأمريكي ببولندا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم كبير نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا، واصفاً الخطوة بأنها تاريخية للتحالف بين البلدين.


وقال ترامب: "أحرزنا تقدماً كبيراً نحو إنشاء قاعدة للجيش الأمريكي في بولندا"، مضيفاً: "إذا تم الأمر سنعلن قريباً جداً عن موقع القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا".
 

وأكد أن "إنشاء القاعدة العسكرية سيكون خطوة تاريخية لتحالفنا مع بولندا"، وذلك في ظل توترات تشهدها الحدود البولندية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

توترات على الحدود البولندية

وصباح اليوم، علقت المطارات في بولندا الرحلات الجوية وسط استمرار الغارات الروسية قرب الحدود مع غرب أوكرانيا.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، تم إرسال طائرات حربية بولندية بعد شن هجمات بطائرات مسيرة على حدود حلف الناتو، وأوقفت مطارات لوبلين وجيشوف الرحلات الجوية مع إقلاع الطائرات المقاتلة.
 

وأرسلت الحكومة البولندية تنبيهاً بشأن تهديد بشن هجوم جوي إلى سكان منطقتين في شرق بولندا .

وكتبت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في بيان، أن "هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي، لا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة".


اجتماع طارئ لرئيس بولندا


ويعقد الرئيس البولندي كارول ناووركي اجتماعاً يوم الجمعة لمناقشة الوضع الأمني ​​في البلاد وسط تصاعد التوترات، فيما سيضم الاجتماع كلاً من فلاديسلاف كوسينياك كاميش، وزير الدفاع الوطني، والجنرال فيسلاف كوكولا، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية.


وقال بارتوش جروديكي، رئيس مكتب الأمن القومي، إن المناقشة ستركز على الوضع الأمني ​​الحالي والتدابير المتخذة استجابة للأحداث الأخيرة.

الإغلاق الثاني خلال يومين


تعد هذه هي المرة الثانية التي تُعلّق فيها لوبلين وجيشوف الرحلات الجوية خلال يومين، حيث لجأت روسيا إلى اختبار عزيمة حلف الناتو في الأسابيع الأخيرة من خلال زيادة الهجمات بالقرب من الحدود البولندية.

بالأمس، أغلقت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية (PANSA) كلا المطارين وأرسلت طائرات مقاتلة بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيّرة على أوكرانيا.

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي والرادار الأرضية بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وفقًا لما ذكرته وكالة DORSZ على موقع X.

ترامب قاعدة أمريكية في بولندا بولندا توترات على الحدود البولندية

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