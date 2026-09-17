ترامب: أمامي قرار كبير بشأن إيران.. هل أسحق النظام أم لا؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس عن اقتراب اتخاذ قرار مصيري بشأن إيران، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في الحرب الدائرة.

قرار سحق النظام مطروح



وقال ترامب: "أمامي قرار كبير بشأن إيران، فهل أتدخل وأسحق النظام الإيراني أم لا؟.. لكن بالتأكيد هناك شيء قد يحدث"، مضيفاً: "سنتخذ قراراً كبيراً بشأن إيران، وقد ألجأ إلى شن هجمات واسعة عليها مجدداً، وقد أقرر القضاء على النظام".



وأشار ترامب إلى أن واشنطن "تقترب من مرحلة حاسمة بشأن الحرب مع إيران".

الاستماع للحلفاء في الأمم المتحدة

وأوضح ترامب أنه يعتزم الاستفادة من اجتماعاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة للتشاور مع الحلفاء الإقليميين، قائلاً: "أريد الاستفادة من اجتماعي في الأمم المتحدة مع الحلفاء الإقليميين لمعرفة موقفهم بشأن الخطوات التالية في حرب إيران".

حصار كامل على إيران



وتحدث ترامب عن نجاح الحصار المفروض على طهران، مؤكداً: "لم تتجه سفينة واحدة إلى إيران منذ أن بدأنا الحصار.. لقد حاولوا فعل ذلك فدمرنا السفن والناقلات".

الإبقاء على القوات حتى نهاية 2026

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن ترامب ووزير الحرب أصدرا أوامر للجيش الأمريكي بالحفاظ على مستوى القوات الحالية في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2026.

استئناف العمليات بعد انتخابات التجديد النصفي

وبحسب أكسيوس، فإن ترامب قد يستأنف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.